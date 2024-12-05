基金會鼓勵錄影片說讀後感 讓雲嘉偏鄉孩童開心閱讀

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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉義沄水國小學生賴慶璋去年起加入台灣偏鄉兒童教育基金會閱讀鼓勵計畫，原本表達青澀的他，1年多來拍攝100多支影片，今天參加基金會的影片觀後感演講，展現穩健台風，獲得滿堂彩。

台灣偏鄉兒童教育基金會今天在嘉義市製材所舉行鄒族影片發布記者會，也發表雲嘉偏鄉各校學生對影片錄製觀後感的成果。

台灣偏鄉兒童教育基金會執行長羅繼志表示，從去年底起，以撥發獎金方式，激勵偏鄉小學的學生對課外書表達讀後心得，目前網站累積超過2000支短片，從中可看到小朋友們侃侃而談，學會將書本上知識重新組織，用自己的言語條理分明說出來。

今年適逢阿里山達邦國小120週年校慶，基金會有感於原住民教育特殊歷史，製作5支短影音，供偏鄉小朋友觀賞，再請他們針對特定主題發表感想。

賴慶璋表現穩健台風，以流利口才逗著在場人士捧腹大笑；基金會指出，賴慶璋原只是愛講話的孩子，談話間不時出現贅詞，參加計畫後已錄製100多支影片，從原本青澀演講，到現在可完整表達，且對於情境描述非常完整。

嘉義縣沄水國小校長林俊榮指出，南部小孩表達能力較弱，當本地高中生在大學推甄面試時，經常不如北部孩子穩健；另外，過去學校鼓勵閱讀，但無法確切知道小孩子有沒有把書讀進去，基金會要求小朋友錄影片表達讀後感的方法，非常實用，可以確定小朋友已把書本內容內化在他們的演講當中。

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雲林縣南光國小五年級學生張孝丞以前沒關注過阿里山鄒族的教育史，透過影片了解其樣貌，羨慕他們學校就在群山中，畢業前還可以去爬玉山，但是對於在山上學校多次被地震、颱風毀壞感到震撼。

布袋鎮永安國小校長周沛玲感謝基金會，讓小朋友有了解山區原民小學的機會；此校二年級學生方雅塘以英語表達自己喜歡閱讀，從書中學到很多知識，覺得很好玩。（編輯：陳仁華）1131205