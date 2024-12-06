本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍身亡 最高檢指示成立專案小組釐清疑點
首頁 / 生活

陸生團訪台惹議 教育部：有提醒勿發表政治性言論

2024/12/6 11:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北6日電）馬英九基金會邀陸生團訪台，出現陸生團學生脫口說出「中國台北」等爭議。教育部今天表示，審查時有提醒應秉持對等尊嚴原則，不發表與活動無關的政治性言論和宣傳。

馬英九基金會邀請來自中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，先後發生多項爭議，包括有陸生團中的學生參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。後續陸生團的行程，都有台灣跨校學生抗議，拒絕「假交流、真統戰」。

參訪台北市中山女高時，也有中國社群媒體稱「像是唐僧掉進盤絲洞」，引起中山女高校方和家長會抗議。

教育部今天以文字回應媒體，兩岸教育交流目的，在於促進相互瞭解與溝通，教育部向來支持兩岸青年學子在平等互惠及對等尊嚴原則下，進行健康有序之交流活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部指出，馬英九文教基金會於11月初申請大陸師生來台交流並參訪學校，相關部會依照審查規定辦理，包括對所送行程表中參訪學校部分，函詢各校是否同意接待，而所有參訪學校的行程，都是由基金會自行洽定。

教育部表示，回復基金會函文有提醒，來台行程應秉持對等尊嚴原則，依規劃的行程表進行，不發表與活動無關的政治性言論與宣傳等，並維護相關人員安全。同時，也有提醒入校時應避免干擾學生正常上課，維持校園安寧。（編輯：陳政偉）1131206

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.105
更多編輯台推薦新聞：