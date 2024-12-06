陸生團訪台惹議 教育部：有提醒勿發表政治性言論

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（中央社記者陳至中台北6日電）馬英九基金會邀陸生團訪台，出現陸生團學生脫口說出「中國台北」等爭議。教育部今天表示，審查時有提醒應秉持對等尊嚴原則，不發表與活動無關的政治性言論和宣傳。

馬英九基金會邀請來自中國大陸7所大學共40名師生組團訪台，先後發生多項爭議，包括有陸生團中的學生參訪台中洲際棒球場時，以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍。後續陸生團的行程，都有台灣跨校學生抗議，拒絕「假交流、真統戰」。

參訪台北市中山女高時，也有中國社群媒體稱「像是唐僧掉進盤絲洞」，引起中山女高校方和家長會抗議。

教育部今天以文字回應媒體，兩岸教育交流目的，在於促進相互瞭解與溝通，教育部向來支持兩岸青年學子在平等互惠及對等尊嚴原則下，進行健康有序之交流活動。

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教育部指出，馬英九文教基金會於11月初申請大陸師生來台交流並參訪學校，相關部會依照審查規定辦理，包括對所送行程表中參訪學校部分，函詢各校是否同意接待，而所有參訪學校的行程，都是由基金會自行洽定。

教育部表示，回復基金會函文有提醒，來台行程應秉持對等尊嚴原則，依規劃的行程表進行，不發表與活動無關的政治性言論與宣傳等，並維護相關人員安全。同時，也有提醒入校時應避免干擾學生正常上課，維持校園安寧。（編輯：陳政偉）1131206