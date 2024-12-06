民團推外籍看護失智教材 提升照護教育資源

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）台灣65歲以上失智症人口將達到35萬人，長照壓力倍增，民團與醫院合作推出「外籍看護失智照護與心理健康教材」，開放民眾及外籍看護免費下載，盼提升失智照護教育資源。

根據衛服部資料，目前台籍照服員缺口高達8000人，相當於全台有近萬個家庭長年籠罩於龐大照護壓力之下，非營利組織One-Forty與台大醫院精神醫學部、台北市立聯合醫院失智症中心合作，上線「外籍看護失智照護與心理健康教材」，盼解決台灣日益嚴峻的失智照護挑戰。

「外籍看護失智照護與心理健康教材」提供中文、印尼、菲律賓、越南共4國語言課程，涵蓋失智照護知識與心理健康支持，讓移工能夠更好地理解並應對失智症長者的照護需求，不僅幫助家庭減輕壓力，也促進台灣長照系統的完善。

One-Forty創辦人陳凱翔表示，外籍看護已是台灣實現完善長照系統不可或缺的一塊拼圖，One-Forty奠基在9萬多名移工網絡下，目標未來能幫助全台32萬個失智家庭緩解長照壓力、提供長輩更好的照護品質，未來也期待可以擴展到不同長照領域，朝向支持台灣創造更健全的高齡長照體系邁進。

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良也分享，身陷失智長輩情緒急遽變化、失能等，是每個照護者痛苦卻真實的生活寫照，患者在確診失智症後即邁入不可逆的退化，從初期情緒改變，到後期臥床、完全失能，所需的照護技巧和難度極高。

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劉建良說，醫院最早開始關注的是失智症患者及團體、家屬照顧者，而要邁向更全面的失智照護體系，下一個必須關注的族群就是「外籍看護」。

One-Forty表示，「外籍看護失智照護與心理健康教材」課程共4大單元共14支影音教材，提供中文、印尼文、越南文、菲律賓文四國語言版本，期望能為不同語言背景的照護者提供即時且實用的學習資源，提升失智症家庭的整體照護能力。（編輯：陳政偉）1131206