中國霾害影響 環境部估7日起全台空氣品質普通到橘燈

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（中央社記者楊淑閔台北6日電）環境部今天表示，中國濟南到上海5到6日出現霾害，7日起東北季風增強，會先影響離島空氣品質，接著影響中南部，預估全台多為普通到橘色提醒等級，離島短時間達紅色警示等級。

環境部發布新聞指出，5日已觀測到中國濟南到上海一帶的細懸浮微粒（PM2.5）的小時濃度約為每立方公尺80到150微克。

接著，7日東北風增強，境外污染物將影響台灣北部 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部 看更多 關閉 ，PM2.5小時濃度可能達到每立方公尺30到45微克，離島地區小時濃度可能達到每立方公尺50到60微克，環境部預計全台空氣品質將為普通至對敏感族群不健康的橘色提醒等級，離島地區短時間可能達到對所有人不健康的紅色警示等級。

環境部並預計8日下午起，境外影響濃度趨緩，但僅竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，風速較弱，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級。

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另外，環境部提醒，西半部沿海地區風速較強，將出現揚塵現象，請民眾外出時留意空氣品質變化。

關於今天的空氣品質，環境部空氣品質監測網顯示，環境風場為東北風，中南部在下風處易累積污染物，預測高屏空氣品質擴散影響區為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為良好等級。北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為普通等級。（編輯：陳政偉）1131206