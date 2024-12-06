金門氣象站將建觀霧雷達系統 強化天氣掌握

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（中央社記者吳玟嶸金門6日電）金門氣象站今天表示，預計民國118年在金門氣象站與金門機場，建置完成觀雨及觀霧雷達系統，增進金門劇烈天候與霧季天氣方面掌握能力，進而強化災害性天氣防災效能。

金門氣象站新聞稿表示，為提升金門地區氣象監測與預報能力，規劃在金門氣象站與金門機場建置觀雨及觀霧雷達系統，預定民國118年建置完成。屆時可增進金門劇烈與霧季天氣掌握能力，進而強化災害性天氣防災效能，保障民眾生命財產安全與生活品質。

金門氣象站主任林依締表示，過去氣象站業務主要以氣象測報為主，著重提供縣府防災氣象資訊，近年來隨氣象服務多元化，科普教育推廣也逐漸成為氣象站的服務之一。

林依締說，有鑑於離島天氣預報資訊不足，金門氣象站110年起提供金門在地天氣預報網路資訊，未來除既有服務外，也期望持續拓展科普教育，讓金門氣象站成為在地大小朋友接觸地球科學環境場域。

中央氣象署規劃金門建置2座先進觀霧及觀雨雷達系統，其中1座觀霧雷達規劃設置於金門機場內（已獲金門航空站同意），另座觀雨雷達規劃設置金門氣象站。

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冬末及春天為金馬地區濃霧、低雲幕好發期，嚴重影響交通疏運。建置觀霧雷達，可改善濃霧、低雲幕監測與預報能力。未來透過觀霧雷達提供實時數據，可更靈活調整交通疏運計畫，提前預警可能霧霾影響，並適時調整海、空交通疏運。

依氣象署先前說明，現有雷達站多設於台灣本島，由於觀測仰角限制，對遠距離金門觀測時，現有雷達網對於金門鄰近區域及海峽低層大氣無法有效觀測，會出現較大「觀測盲區」，觀測品質受影響。（編輯：孫承武）1131206