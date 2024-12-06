雇主新建托兒設施補助增至500萬 114年受理申請

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）勞動部今天表示，明年雇主新建托兒設施，補助將提高至新台幣500萬元，預計114年1月起受理申請，更開放事業單位可以線上申辦、簡化申請流程。

根據性別平等工作法第23條規定，僱用受僱者100人以上的雇主應提供哺（集）乳室與托兒設施或適當托兒措施，勞動部勞動福祉退休司副司長陳惠蓉今天說，114年第1期經費補助雇主辦理哺（集）乳室、托兒設施或措施，將從明年1月1日起至2月28日止受理申請，歡迎有意願申請事業單位踴躍提出申請。

陳惠蓉也說，為了簡化申請流程、提供便捷服務，已於9月24日修正發布「勞動部補助哺集乳室與托兒設施措施作業須知」，增訂事業單位得以線上方式提出補助申請，114年起有意願申請之事業單位可至企業托兒與哺（集）乳室資訊網填寫申請書表。

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陳惠蓉表示，若雇主設置員工哺（集）乳室最高將補助2萬元，新興建托兒設施包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心等者，明年補助將從300萬元提升至500萬元，針對已設置托兒設施者，補助改善或更新費用每年最高50萬元。

陳惠蓉也說，為協助事業單位提供哺（集）乳室、托兒設施或措施及申請經費補助，營造友善職場育兒環境，明年將規劃辦理8場次說明會，對於有意願設置托兒設施事業單位，並提供免費專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用。（編輯：陳政偉）1131206