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開箱老照片》施純仁見證台灣醫療史

2024/12/9 07:00
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內政部長林洋港（右），頒發獎狀給中華民國外科醫學會理事長施純仁（左）。中央社記者馮國鏘攝　72年12月9日
內政部長林洋港（右），頒發獎狀給中華民國外科醫學會理事長施純仁（左）。中央社記者馮國鏘攝　72年12月9日
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（中央社網站）1983年（民國72年）12月9日：內政部長林洋港頒發獎狀給中華民國外科醫學會理事長施純仁，表揚他對爭取國際友誼，提高我國醫學在國際上的地位所做的努力。

施純仁於1923年出生，1945年二次世界大戰台北大空襲，身為帝國大學醫學生的他，目睹兩名傷兵腦袋卡著子彈，外科醫師卻束手無策的慘況，「台灣沒有神經外科的醫生，腦部受傷的病人誰來救？」這樣的想法在施純仁腦中揮之不去，也讓他下定決心走上神經外科的道路。

戰後帝國大學改名為台灣大學，他便成了台大醫學院第一屆畢業生。

1952年施純仁發表5例開腦瘤病例，是台灣首件正式腦瘤手術報告，為台灣的神經外科發展打下基礎。之後更創辦中華民國神經學學會、神經外科醫學會等重要組織，培育出杜永光、邱文達等多名神經外科界權威。

施純仁從三總退休後，出任第4任衛生署長，任內奠定台灣醫療體系基礎，包括制定「醫師法」、制定「醫療法」，通過「人體器官移植條例」，並公布腦死判定標準以促成合法的器官移植，隨後於民國79年6月卸任署長。

他除致力預防接種傷害救濟制度、推行全民量血壓、推廣戒菸運動等外，腦神經外科出身的他，看盡年輕人因車禍傷及腦部，因此推動騎車戴安全帽運動，卻因反對聲浪大未能成功，後由其學生邱文達續推，才有了今天普及的戴安全帽習慣。

想看更多施純仁的照片，立即到中央社影像空間。1131209

高齡92歲的前衛生署長施純仁，在衛生署42週年署慶上，自嘲老人講話沒人聽，乾脆高歌一曲。中央社記者王飛華攝　102年3月13日
高齡92歲的前衛生署長施純仁，在衛生署42週年署慶上，自嘲老人講話沒人聽，乾脆高歌一曲。中央社記者王飛華攝　102年3月13日
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