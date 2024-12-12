開箱老照片》「李表哥」漫畫人物揭幕

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（中央社網站）1985年（民國74年）12月12日：美國政治漫畫家勞瑞（Ranan Lurie）為中華民國創造的人物形象「李表哥」在台北市立美術館舉行揭幕典禮。

勞瑞是美國知名的時論漫畫家，他的作品經常發表在時代雜誌（Time）、新聞周刊（Newsweek）等重要刊物。勞瑞藉由政治漫畫針砭時事，具有國際影響力，曾訪問多國領袖。

應新聞局之邀，民國74年7月21日勞瑞抵達台灣，他要創造一個能夠在國際上代表中華民國的擬人形象，辨識度足以媲美美國的山姆大叔。在這10多天的行程中，他拜會總統蔣經國、行政院長俞國華，還與胡茵夢、孫越等影視紅星會面，並走訪許多重要景點，尋找靈感。

離台前他透露要為人物取名叫「李表哥」（Cousin Lee），他認為美國也有李姓，容易讓西方接受。

經過數月的構思，勞瑞再度來台，12月12日「李表哥」在台北市立美術館亮相，濃眉鳳眼，配上大耳與突出的下巴，穿著印有國旗的白色功夫裝。不過，勞瑞創作的「李表哥」能否代表中華民國形象，當時引發國人議論，之後也因為台灣本土化風潮興起，逐漸淡忘。

想看更多李表哥的照片，立即到中央社影像空間。1131212