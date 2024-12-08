開箱老照片》第一屆亞洲盃輪椅籃球錦標賽

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（中央社網站）1997年（民國86年）12月8日：第一屆亞洲盃輪椅籃球錦標賽暨金盃資格賽，在台北體育學院體育館展開。

二次世界大戰結束後，美國傷殘退伍軍人發明了輪椅籃球運動，藉以鍛鍊身心、培養毅力，進而擴大生活領域，因廣受歡迎，很快就傳到世界各地。

輪椅籃球運動上場前，肢體障礙球員需要從一般輪椅轉換到籃球專用的輪椅上。參賽球員按照障礙程度分級並用點數計算，程度越重、點數越低，反之程度輕者點數越高，上場球員總點數不能超過14點。

在相關運動團體長期推動之下，台灣身障體育運動人口逐年增加，在國際賽也有優異的表現，曾爭取到1997年首屆亞洲盃輪椅籃球錦標賽暨1998年雪梨金盃輪椅籃球資格賽的主辦權。

當年台灣隊中有12位國手，其中有多位是彰化和美實驗學校的校友，該校是以肢體障礙學生為主要招收對象的學校，民國66年成立全台首支輪椅籃球隊後，就是相關賽事的常勝軍。

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