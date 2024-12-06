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開箱老照片》黃金投捕拍檔李來發與高英傑

2024/12/6 07:00
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中華民國棒球協會理事長嚴孝章（右）接見效力於日本南海鷹的棒球選手高英傑（中）和李來發（左）。中央社記者劉偉勳攝　71年12月6日
中華民國棒球協會理事長嚴孝章（右）接見效力於日本南海鷹的棒球選手高英傑（中）和李來發（左）。中央社記者劉偉勳攝　71年12月6日
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（中央社網站）1982年（民國71年）12月6日：中華民國棒球協會理事長嚴孝章接見棒球選手李來發與高英傑。

棒球名將李來發與高英傑，1970年代多次代表台灣征戰國際賽事，兩人一投一捕、合作無間，被譽為「黃金拍檔」。1980年，他們一同加盟日職南海鷹隊（現為福岡軟銀鷹隊），開創了台灣球員旅日的先河。

1983年兩人返國發展，獲中華棒協理事長嚴孝章重用，擔任奧運國家隊教練，帶領台灣在1984洛杉磯奧運棒球表演賽一舉奪銅，接著更在1992巴塞隆納奧運奪銀，創下台灣棒球史上最高成就。

其後他們作育英才無數，高英傑在台北體院（現為台北市立大學）任教多年，王建民即是他的得意門生；李來發離開職棒後，赴高苑工商棒球隊執教，栽培出林子偉、許基宏等許多在職棒發光發熱的好手。

2024年10月，李來發因肝癌病逝，震驚棒壇。中職特別在年度總冠軍賽賽前，安排球員列隊脫帽緬懷致意，感念他一生為台灣棒球犧牲奉獻。

想看更多高英傑、李來發的照片，立即到中央社影像空間。1131206

2024年10月，李來發因肝癌病逝，中華職棒球員在總冠軍賽第2戰賽前列隊脫帽緬懷致意。中央社記者張新偉攝 113年10月20日
2024年10月，李來發因肝癌病逝，中華職棒球員在總冠軍賽第2戰賽前列隊脫帽緬懷致意。中央社記者張新偉攝 113年10月20日
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