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開箱老照片》台灣瘧疾根除

2024/12/4 07:00
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世界衛生組織總署副署長席格爾（左）頒發台灣根除瘧疾證明，由連震東部長（右）代表接受。中央社記者陳漢中攝 54年12月4日
世界衛生組織總署副署長席格爾（左）頒發台灣根除瘧疾證明，由連震東部長（右）代表接受。中央社記者陳漢中攝 54年12月4日
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（中央社網站）1965年（民國54年）12月4日：世界衛生組織（WHO）宣布台灣為「瘧疾根除區」。

台灣曾有「瘴癘之地」惡名，瘧疾猖獗令人聞之色變。日治時期，每年高達萬人因瘧疾而死亡；據戰後初期統計，當時全台人口約600萬人，其中竟有120萬人罹患瘧疾。

民國34年，政府在美援協助下於屏東潮州成立瘧疾研究中心（後改組為台灣省瘧疾研究所），並與世界衛生組織（WHO）合作，展開瘧疾防治計畫，透過大規模噴灑DDT殺蟲劑撲殺病媒蚊來防疫。

經過20年的努力，民國54年12月4日，WHO宣布台灣成為「瘧疾根除區」，WHO副署長親自來台頒發「台灣瘧疾根除證明」，是台灣公衛史上的一大成就。

想看更多根除瘧疾的照片，立即到中央社影像空間。1131204

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