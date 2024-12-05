開箱老照片》名導陳凱歌首次訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1991年（民國80年）12月5日：陳凱歌來台參加金馬獎，成為第一位造訪台灣的中國導演。

民國80年，動員戡亂時期剛廢止，而「兩岸人民關係條例」還未完成立法，針對中共黨員來台仍有爭議，中國導演吳天明等影人原擬組團出席金馬獎，最終因境管未通過而無緣成行。

陳凱歌則以個人身分順利抵台，成為當年金馬獎最特殊的一位來賓，金馬獎執委會主席李行導演在介紹陳凱歌時，更稱呼他為「大陸來台第一人」。

陳凱歌此行除了參加金馬及亞太影展活動，也為籌拍中的新戲「霸王別姬」甄試新演員。據該片製片徐楓民國107年回憶，「末代皇帝」主演尊龍當時也有意爭取程蝶衣一角，但在金馬獎典禮上，徐楓同時見到尊龍與張國榮兩位演員後，認定這角色非張國榮莫屬，才成就了這部影史上的不朽經典。

想看更多陳凱歌的照片，立即到中央社影像空間。1131205