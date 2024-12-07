第3座金牌郵筒 設置王齊麟母校北市民權國小

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（中央社記者余曉涵台北7日電）羽球男雙「麟洋配」順利於巴黎奧運摘金，成功衛冕金牌。因此，中華郵政將第3座金牌郵筒，設置在選手王齊麟母校的台北市民權國小，王齊麟指出，希望未來能有更多金牌出現。

羽球男雙「麟洋配」順利於2024巴黎奧運摘金，成功衛冕羽球男雙金牌，中華郵政為感謝選手對國家社會的貢獻，在選手王齊麟母校民權國小設置第3座的奧運金牌郵筒，並在今天正式啟用。

台北郵局長黃良江表示，設置金牌郵筒要彰顯王齊麟對國家的貢獻，民權國小培育出王齊麟外，學校內羽球、桌球、網球、游泳及田徑等運動社團，加上弦樂團、管樂團、國樂團、合唱團、直笛團等音樂社團蓬勃發展。期盼奧運金牌郵筒設置，能將學長榮耀傳承下去，也祝福王齊麟選手未來能再創巔峰。

王齊麟表示，沒有民權國小就沒有現在的他，因為有民權國小的栽培，才有他的2面金牌，希望未來可以有更多的金牌出現。

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王齊麟說，感謝爸爸跟家人支持與從小的培育，希望未來能有更多的英雄讓世界看見，也希望未來還能再為台灣爭光。

中華郵政說，為表彰王齊麟與李洋對台灣羽球運動的貢獻，發行「黃金拍檔麟洋郵摺」1款，每本內含王齊麟與李洋結合「永續郵票」個人化郵票1張，售價新台幣500元，即日起開放民眾於「i集郵」網站訂購，郵局將於12月17日起陸續寄出。（編輯：陳政偉）1131207