台東小兒科之父龍樂德追思會 縣府頒褒揚狀

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）先後在台東服務22 年，有「台東小兒科之父」之稱的美籍醫師龍樂德，日前在美國病逝，台東基督教醫院今天舉辦追思會，台東縣政府頒贈褒揚狀，曾經受到他照顧的病人落淚感謝。

今天上午台東基督教醫院舉辦龍樂德醫師追思會，過去的基督教醫院同事唱詩歌，會場布置了龍樂德在台東行醫的回憶，還有龍樂德出門攜帶的行醫包，讓參與人員緬懷，台東副縣長王志輝頒贈榮譽縣民褒揚狀，由龍樂德的次子Daniel Long代表接受。

王志輝說，龍樂德1937年出生於美國，1978年到台東服務，2000年獲頒台東縣榮譽縣民，今年10月29日逝世。龍樂德將一生精華歲月無私奉獻於台東醫療，成為孩童的守護天使，弱勢家庭的倚靠，感念龍樂德嘉惠台東縣民無數，因此頒給褒揚狀。

昨天從台中趕到台東參加追思會的53歲潘姓婦女，哽咽地說，她是龍樂德的病童，當時約11歲，因罕見黴菌侵襲而經常住院，龍醫師到病房巡房時，經常帶一些玩具贈送，她心情不好時，龍醫師就會找一些有趣的事逗她開心，也常為他們禱告、講故事，「龍醫師就像爸爸一樣關心病童」。

台東基督教醫院表示，龍樂德醫師1977年帶著妻子和4名子女遠渡重洋到台灣行醫，1978年克服萬難在台東基督教醫院開設小兒科門診，隔年開設小兒科病房，當時東基是台東縣唯一有新生兒與小兒加護病房醫院。

1994年龍樂德醫師帶領團隊救活台東縣最迷你、僅600公克的早產兒，並取名「美恩」，這也是龍醫師唯一命名的華人嬰兒，用意是想讓美恩的父母知道「是神的恩典讓你們的孩子活了下來，而不是靠我在小兒科上的專業」，由此透露龍醫師謙遜的性格及不輕易放棄生命的行醫理念。

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1990、1991年間龍樂德花了15個月時間，攜手醫護團隊翻山越嶺、包括蘭嶼及綠島，踏遍台東縣內國小、分校及分班，幫2萬4800多名學童受檢，這也是許多學童第1次健檢。

龍樂德1978年在台東基督教醫院開啟小兒科門診服務，1990年獲頒第1屆偏遠地區醫療奉獻獎；1998年前往越南服務，2000年重返東基看診，同年分別獲頒台東榮譽縣民及行政院外交部「外交之友」勳章及原住民委員會「原住民專業一等獎章」，2002年退休返回美國，在東基服務22年，被稱為「台東小兒科之父」。（編輯：謝雅竹）1131207

有「台東小兒科之父」之稱的美籍醫師龍樂德日前在美國病逝，台東基督教醫院7日舉辦追思會，台東縣副縣長王志輝（右）頒贈榮譽縣民褒揚狀，由龍樂德次子Daniel Long（左）代表接受。中央社記者盧太城台東攝 113年12月7日