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民航局響應國際民航日 推動飛安宣導

2024/12/7 14:13
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（中央社記者余曉涵台北7日電）交通部民用航空局響應今天國際民航日，規劃多項飛航安全宣導活動，陸續在松山機場或由航站派員到校園宣導無人機、機場四周禁止施放有礙飛航安全物體等相關規定。

民航局發布新聞稿表示，每年12月7日是國際民航組織（ICAO）設立的國際民航日，每5年設定1個特定週年主題，做為全球民航推動目標，目前週年主題為「為全球航空發展推動創新」，強調在瞬息萬變全球舞台，創新技術對航空業未來發展重要性。

民航局說，適逢ICAO成立80週年，規劃多項飛安宣導活動，5日起陸續在松機、高雄機場、台中機場、嘉義機場、台南機場與澎湖機場等舉辦，或由航站派員到校園宣導，還有30名幸運小朋友參加飛天馬造型霓虹燈DIY活動。

民航局表示，因應航空產業蓬勃發展，民航局穩健布局機場規劃，優化各機場軟、硬體、助導航設施及飛航服務，啟動在台灣機場添加永續航空燃油（SAF）試行計畫、執行航空站作業車輛電動化等各項減碳綠能措施。

民航局說，持續要求業者落實安全管理，補充及強化專業人才、加強航空器維修整備，因應航空市場展望，確保飛航安全。（編輯：李明宗）1131207

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