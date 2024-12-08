卓榮泰盼推數位轉型 全面導入、創造學習環境

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（中央社記者許秩維台北8日電）行政院長卓榮泰今天表示，成為AI數位應用大國是未來要持續努力的目標，要數位轉型不能只有高科技發展，必須全面導入、朝軟體前進，並為學生創造適合數位學習的環境。

台灣教科書出版協會今天舉辦2024數位教科書國際論壇，邀請關心教育政策的教師、學者、產業人士等300多人參與，今年以「AI科技對台灣課程政策與教科書發展的衝擊」為主題，並邀請來自韓國、日本、香港的專家學者分享實踐經驗。

行政院長卓榮泰在開幕式致詞時提到，在這個時代除了發展主權AI，也希望有民主AI，能保障自己和別人，但以不侵犯個人隱私為原則；如何把生成式AI導入教學應用，結合國民教育和教材，則是未來教育發展的重要課題。而教科書業者正在創造未來可能性，期待學生進入國中小後，能從正規學習中延續學習基礎，走向未來。

卓榮泰指出，打造台灣成為AI科技島是總統治國理念，行政院將全面、長期間加速數位轉型，但要數位轉型不能只有高科技發展，必須全面性導入、朝軟體前進。而人才是國家發展根本，政府也推動國家人才競爭力躍升方案，希望到2028年培養40萬名AI數位、綠領、跨域等人才，成為AI數位應用大國是未來要持續努力的目標。

卓榮泰認為，創新要讓大家學習和模仿，更要普惠大眾，除了硬體製造，軟體也要創新並普惠教育；主權AI應用時代是現在全力擘劃的台灣未來新發展，現在已有TAIDE這個具台灣元素的大型語言模型，可用來解決台灣應該被重視和解決的問題，目前已從國小開始實驗，未來盼廣泛推動，拉近城鄉差距，讓數位學習和教材普及運用，創造適合數位學習的環境。

台灣教科書出版協會理事長陳彥良表示，協會多年來致力協助第一線老師把教育做得更好，並利用數位科技，讓孩子能有更堅實的實力面對未來挑戰；面對AI蓬勃發展，學習的本質並未改變，數位教科書的出現，並非是要取代紙本教科書，而是藉由數位特性和優勢，增強學生學習效率和動機，與紙本相輔相成，促進適性化學習。（編輯：張雅淨）1131208