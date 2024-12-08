教部補助成立245教保社群 推課綱共學、木工實作

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（中央社記者許秩維台北8日電）教育部補助各縣市推動教保服務人員專業發展社群，113學年度共245個專業社群成立，例如有跨園社群研發幼兒園特製木工作品，有的則推動課綱素養共學、跨園共同備課。

教育部今天發布新聞稿指出，為提升學前教育品質，教育部國民及學前教育署自110學年度起持續補助各縣市政府辦理「教保服務人員專業發展社群計畫」，鼓勵並支持教保服務人員依現場課程發展及成員共同教學主題興趣，以多元方式組成園內或跨園專業發展社群。

根據教育部統計，113學年度有245個專業社群成立，其中包含175個園內社群、70個跨園社群。

以台東縣光明國小附幼為例，該園原為參與跨園社群的成員，今年申請成為社群召集人，以精進木工實作能力及結合幼兒特殊需求為目標，學習將生活中木材製品美化，透過發想、設計與製作，研發幼兒園特製木工作品，增加孩子們學習與遊戲的多樣性。

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新竹縣竹北國小附幼也申請設立專業發展社群，共有5個幼兒園組成跨園社群，並邀帶領人及專家學者出席社群運作，引導專業對話及提供專業諮詢。該社群陸續推動課綱素養共學、將課綱融入學習區規劃，透過共同備課、觀議課及發言平台，彼此觀摩並進行專業互動與對話。

國教署表示，專業發展社群是各教育階段教師專業成長要件之一，社群具備「專業自主」與「同儕教練」兩項教師專業成長的重要元素，期望透過組織學習社群促進教保人員協作共學，進而發展幼兒園間共學交流，形成共同成長氛圍與支持力量，使學前教育品質不斷提升。（編輯：張雅淨）1131208