佛光山大雄寶殿近50年歷史 全面整修2026年春天完工

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（中央社記者張已亷高雄8日電）高雄佛光山大雄寶殿近50年歷史，首度正式全面整修，今天舉行「佛光山2024年大雄寶殿修繕開工祈福灑淨典禮」，啟動修繕；工程為期1年，預計2026年春天完工。

高雄佛光山今天發布新聞稿表示，佛光山大雄寶殿由星雲大師規劃，1975年11月16日奠基，1981年12月25日開光落成，前後已近50年歷史，早年建築工法已不敷現代使用，每逢颱風、豪雨造成各處漏水。

佛光山表示，這次為大雄寶殿近半世紀以來首度正式全面整修，保持原有設計並符合現代人需求，須加裝冷氣、無障礙設施等；另外，文物保存也是重點，10日大雄寶殿萬佛牆請佛，重新整塑修繕期間將在華藏玄門設立臨時佛堂，供大眾在這段時間仍能與佛接心。

佛光山指出，工程預計2026年春天完工，屆時為佛光山開山60週年及星雲大師百歲誕辰紀念，將以嶄新佛光山大雄寶殿與世界共同見證歷史。

典禮由佛光山住持心保和尚、泰華寺住持心定和尚、退居和尚心培和尚主法，偕同長老、宗委、信徒代表誦持大悲咒，遍灑甘露法水在大雄寶殿內外周圍，海內外逾2700人齊聚大雄寶殿成佛大道參加盛會。（編輯：陳仁華）1131208