藍染工進藝大 桃竹苗分署推青領計畫學經歷雙贏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）勞動部與教育部合推「青年就業領航計畫」，鼓勵高中職畢業生先入職場學習，再利用特殊選材管道加分申請大學。青年郭晉碩循此模式從藍染學徒進入藝術大學就讀，學經歷雙贏。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天透過新聞稿指出，「青領計畫」是由合作廠商提供工作崗位，再由雇主指派專人指導青年於工作場所內進行實務訓練，參加計畫且成功就業的青年除工作薪資外，每個月還可以額外領到新台幣1萬元就業津貼，最長3年可領到36萬元的補助，以作為青年未來就學、就業或創業之用。

桃竹苗分署表示，實務訓練結束後，青年可利用特殊選才管道，將工作累積的職場經驗，列為申請大學系所的加分項目，申請進入理想學校；提供職缺的合作廠商每訓練1名青年每月可獲得補助訓練指導費5000元，最多2年。

新聞稿指出，自幼對藝術充滿熱情的郭晉碩高中畢業時對未來感到迷茫，師長建議他報名參加「青領計畫」，他進入位於苗栗縣三義鄉的卓也小屋渡假村藍染部門實習，2年期間不僅學會藍草照顧、割草浸泡、打靛、過濾等製作流程，並在掌握藍染技法後成功創作出多件藍染作品，更深刻體會到工作中的時間管理、創作流程與專業態度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭晉碩實習結束後，今年9月成功透過特殊選才進入國立台灣藝術大學古蹟藝術修護學系就讀。他感謝「青年就業領航計畫」讓他有機會進入職場探索釐清職涯方向，也對未來的藝術創作之路充滿信心與決心。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為促進青年就業，勞動部去年5月啟動「投資青年就業方案第二期」特別鼓勵高中職應屆畢業生藉由計畫提前進入職場，確認未來職涯目標，分署執行計畫至今，已成功媒合1054名青年就業。（編輯：戴光育）1131209