民團憂學童鈣質攝取不足 籲班班有鮮乳加強配套

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（中央社記者陳至中台北10日電）國教行動聯盟和董氏基金會今天表示，台灣學童每日鈣質攝取不足，影響骨骼成長和身高，「班班有鮮乳」政策不應減少或取消，但須做好配套，完善學校的冷鏈設備。

國教盟、董氏今天發布新聞稿，引述國民營養健康調查數據，台灣7歲到12歲學童鈣質攝取不足，每日攝取量僅達建議量的49%到59%，乳品是最方便且高效的鈣質來源。

國教盟、董氏認為「班班有鮮乳」政策立意佳，但倉促上路導致執行困難重重，符合溯源規範的酪農不多，且因校園冷鏈設備不足、師生工作量激增等問題，甚至出現要學童一次帶多瓶保久乳回家的情形。

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董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，學童乳品政策滿足成長階段鈣質需求，改善營養不均與飲食習慣，是難得爭取到的美意，不應減少或取消。她並認為，保久乳和鮮乳營養價值相近，且更能解決配送問題，乳糖不耐症的學生，也可選擇其他高鈣食品。

國教盟理事長王瀚陽建議，將冷鏈設備納入學校補助計畫，也可透過志工和家長協助配送，提升政策執行效率，避免將壓力都加在教師身上。（編輯：張雅淨）1131210