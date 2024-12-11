114年春節金門澎湖航線第2波加班機 17日開放訂位

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）交通部民航局今天宣布，因應民眾春節返鄉及旅遊需求，已針對需求較高的金門、澎湖航線規劃第2波加班機，17日下午6時起統一開放訂位。

民航局發布新聞稿，114年春節離島管制航線（澎湖、金門、馬祖）已陸續於11月19日至21日起，開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況再規劃第2波加班機，其中澎湖航線提供4978個座位數，金門航線提供5294個座位數，總計提供1萬272個座位數。

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民航局說，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，透過電話訂位的旅客應於訂票後3日內完成開票（例如12月17日訂票者，應於12月19日下午4時前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，確保自身權益。

另國內航線全額客運票價將於113年12月31日起，配合國內航空燃油價格調降，114年春節離島管制航線第2波加班機，將以新票價銷售，民航局提醒旅客如以調整前的票價購買春節期間機票，將由航空公司退還差價，旅客可洽航空公司或至其官網查詢相關資訊。（編輯：陳政偉）1131211