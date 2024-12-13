台師大首創4套媒體素養劇本殺 14日與民眾同樂

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（中央社記者陳至中台北13日電）台灣師範大學大眾傳播所開發4套媒體素養劇本殺，透過沉浸式的遊戲體驗，激發深度思考媒體科技對現代人的影響。本月14日將舉辦成果發表會，並開放民眾報名試玩。

這項活動由台師大大傳所和中嘉數位共同主辦，透過出4套融入媒體素養教育的原創劇本，包括「百障館謀殺始末」、「墨語無間」、「你給我記著」、「潔樂絲秀」，聚焦網紅效應、資訊素養、新聞倫理及公共輿論等議題。

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指導劇本殺創作課程的謀殺衛斯理工作室代表涂宇廷表示，劇本殺為新世代的社交解謎遊戲，每個人在遊戲中都將被賦予不同的身分和背景故事，隨著一步一步解開劇情中的謎團，找出真正兇手時，也將媒體素養教育從課堂延伸到生活之中。

台師大預計於14日下午1時30分在和平校區文薈廳舉辦成果發表會，首次公開4套劇本殺。媒體素養基地計畫團隊表示，換裝是劇本殺的一大特色，透過穿上角色代表服裝進行遊戲，玩家更身歷其境。試玩訊息公布後，已吸引許多民眾報名，陸續加開場次。相關資訊可參考台師大網站。（編輯：陳政偉）1131213