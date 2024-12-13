台北飛航情報區過路費調高35% 114年3/1起實施

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）交通部民航局今天說，台北飛航情報區的「過境航路服務費」將於明年3月1日起，由目前每架次新台幣1萬元調高為1萬3500元，調幅35%，預估明年收入約增6億元。

民航局11月11日就已完成「使用國營航空站助航設備及相關設施收費標準」修正草案預告，今天宣布預定明年3月1日起實施，僅針對過境航班收取，在台灣機場起降的航班不受影響。

民航局飛航管制組長蔡宗穎今天在交通部例行記者會說，台北飛航情報區「過境航路服務費」（俗稱過路費）自2007年調整後，已17年未曾變動，民航局為因應航行量成長，持續擴增飛航服務人力並更新飛航服務相關設備，維持飛航服務品質。

蔡宗穎說，考量鄰近飛航情報區均已陸續調整過境航路服務費，為使國內各項民航建設及飛航服務保持水準、民航更具競爭力，經成本計算，人力成本約23.32%，設備成本占44%，維護成本為21.34%，水電加物料成本達11.34%，參考亞太區12個國家的平均數後，訂定台北飛航情報區每架次「過境航路服務費」，從1萬元調為1萬3500元。

蔡宗穎說，目前台灣的過境航路服務費只有日本的一半，比香港略低，明年調整後，菲律賓仍比台灣貴1成。

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民航局統計，過境台北飛航情報區的航班，最主要是日本、韓國到香港、澳門及東南亞，2019年過境航班曾達最高峰24萬架次，之後因為COVID-19疫情爆發、各國採取邊境管制，導致航班銳減，2021年仍較疫情前大減逾7成，現已逐漸復甦，2023年過境航班為19萬架次，預估今年約21萬架次。

蔡宗穎說，若以今年的過境架次預估，明年過境航路服務費，大約可增加6億元收入。（編輯：陳政偉）1131213