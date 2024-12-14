澎湖通梁社區意象 超萌仙人掌冰淇淋公仔亮相

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（中央社澎湖縣14日電）澎湖1市5鄉近百個村里大都設置有意象標誌，其中白沙鄉通梁村今天新增「仙人掌冰淇淋公仔」意象，連同當地「跨海大橋」景觀、300年「通樑古榕」，讓通梁社區名聲傳千里。

通梁是澎湖仙人掌冰品創始社區，是仙人掌產量最多的社區，仙人掌是通梁社區特有產業。由澎湖本土藝術家吳飛達操刀製作，高2.5公尺的「仙人掌冰淇淋寶寶」就座落通梁保安宮老榕前方。

今天由澎湖縣長陳光復、白沙鄉長宋萬富、無黨籍議員魏睿宏與通梁社區發展協會理事長林福瑞等人共同揭彩隨後後與社區民眾一同品嚐通梁仙人掌布丁、海菜捲餅等特色美食。超萌吸睛「仙人掌冰淇淋公仔」意象正式亮相，馬上成為遊客到此一遊打卡景點。

陳光復指出，通梁社區有300多年的古榕和跨海大橋等景點，是遊客前往北環景點必經之地，更以仙人掌、海菜等在地特產聞名，單單通梁聯外道路就有11家仙人掌冰品等特色商家，以仙人掌意象做為社區標誌，要讓遊客留下深刻印象。

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在澎湖只要提及「跨海大橋」或「古榕」等意象，當地民眾就知道是指白沙通梁社區，今天又新增「仙人掌冰淇淋公仔」，1個村有多種意象標誌，知名度大增。

澎湖1市5鄉共96個村里，每個村落都有其獨特發展歷程與文化特點，縣府一直以來致力推動社區營造，整合「人、文、地、景、產」五大發展面向，透過居民參與凝聚共識，打造具有生命力與永續發展社區文化。（編輯：孫承武）1131214