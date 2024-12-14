醫師：天冷肌肉收縮易閃到腰 多數姿勢不當造成

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）大陸冷氣團發威，各地氣溫驟降，媒體報導台北市長蔣萬安因閃到腰取消行程。醫師提醒，天冷時肌肉收縮更容易閃到腰，且8、9成是姿勢不當造成，曾有類似經驗者日常要更注意。

根據聯合新聞網等媒體報導，蔣萬安昨天原定下午要出席「2024台北馬拉松」賽前記者會，但他卻突然取消行程，改由副市長林奕華出席，引發討論。

開業復健科醫師陳昭蓉今天下午接受媒體電訪指出，天氣冷血液循環不好，肌肉收縮能力變差，就更容易閃到腰，可能連彎腰穿個襪子就閃到了，且8、9成以上閃到腰、背痛都是姿勢不良造成，曾經有類似經驗的人，就要更注意日常生活中的姿勢。

閃到腰依嚴重程度不同，可能是單純肌肉拉傷、韌帶拉傷或坐骨神經壓迫。陳昭蓉說，最常見肌肉拉傷，但若本身脊椎有問題，彎腰時可能拉傷到脊椎周邊韌帶，容易造成椎間盤突出，進而壓迫坐骨神經，出現神經壓迫的狀況。

陳昭蓉表示，急性拉傷若不是因為撞擊造成，可熱敷讓循環變好，肌肉放鬆有助舒緩疼痛，熱敷完之後若立刻覺得不舒服，可以改成冰敷，家中有束腰建議綁上，避免脊椎再度不當活動跟受力，儘可能躺下來休息；碰撞會導致微血管出血，建議冰敷。

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她提醒，如果熱敷加綁上束腰、休息，觀察1天之後沒有惡化，且逐漸好轉，基本上就沒問題了，過了1、2天狀況依然存在、甚至加重，當然要就醫。

閃到腰不分年齡都可能發生，陳昭蓉說，曾經受傷、腰痛者是好發族群，超過40、50歲脊椎開始退化，肌肉會開始比較無力，因此對脊椎保護減少，就更容易閃到腰，像蔣萬安這樣平常有在運動訓練的人，可能在運動過程當中曾受傷，也會因此更容易出現同樣狀況。（編輯：陳政偉）1131214