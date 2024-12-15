微量境外污染物南下 高屏金門空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北15日電）環境部表示，今天東北風仍挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，中南部污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象；高屏、金門局部地區空氣品質亮紅燈。

環境部今天表示，大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，境外污染濃度趨緩，但東北風仍挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

今天截至上午10時，高雄林園、屏東潮州、琉球地區、金門地區空氣品質達紅色警示等級，所有族群應減少在戶外活動；南部地區、南投竹山地區、馬祖地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

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環境部表示，今天宜蘭及花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、中部及澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間達橘色提醒等級；雲嘉南及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，馬祖、金門短時間達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環境部指出，未來一週，15至16日清晨大陸冷氣團影響，16日白天起大陸冷氣團減弱，17至20日東北季風增強及影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，惟14至15日東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，須留意污染物累積。（編輯：張雅淨）1131215