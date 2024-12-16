藥癮腦損更甚精神疾病 國衛院拚作指標開發療法

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）愷他命成癮者血中神經損傷指標不僅高於一般人，國衛院發現，長期使用愷他命造成腦部損傷比思覺失調症患者嚴重，盼利用神經絲輕鏈濃度作為患者腦損程度指標，開發藥癮療法。

成癮是一種與大腦有關的慢性疾病，涉及增強、記憶、動機等心理機制，有無法克制的特性，會造成人際和情緒功能損傷。藥品成癮更會出現腦部損傷，成癮藥品大多屬於精神性藥物，藉由刺激大腦形成用藥和情緒記憶連結的神經迴路，改變大腦的酬賞系統。

國家衛生研究院與台北市立聯合醫院、瑞士蘇黎世大學合作，證實愷他命精神病患者腦部損傷最為嚴重。北市聯醫松德院區院長黃名琪今天在記者會上說明，長期大量使用愷他命，會出現心跳過速、膀胱萎縮、認知功能受損、精神病、憂鬱症等身心併發症。

黃名琪過去與國衛院神經及精神醫學研究中心研究員劉玉麗合作研究，就發現長期大量使用愷他命體內神經絲輕鏈濃度高於一般正常人。神經絲輕鏈是腦部損傷指標，血中就可測量濃度，研究團隊盼進一步透過神經絲輕鏈濃度分析，了解愷他命成癮者與思覺失調症患者腦部損傷程度。

這次研究分析64名愷他命成癮患者，其中53人無持續性精神病症狀，11人有持續性精神病症狀，也就是「愷他命精神病」，還有37名未使用抗精神病藥物的思覺失調症患者及80名健康對照者體內神經絲輕鏈濃度。

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黃名琪說，結果顯示，愷他命使用者血中的神經絲輕鏈濃度不僅高於健康人，甚至比思覺失調症患者還高，尤其以愷他命精神病組多達3倍最高。雖然愷他命精神病症狀類似於思覺失調症，但腦部損傷比思覺失調症嚴重。

這次研究證實藥物引發精神病造成腦部損傷比原發性精神病嚴重，由於毒癮神經軸突受損比精神疾病更明顯，神經絲輕鏈可望成為腦損指標，黃名琪說，期望對藥癮患者治療方案的開發有所助益，成果已於今年發表在亞洲精神醫學期刊（Asian Journal of Psychiatry）。（編輯：張雅淨）1131216