調查：精神健康指數僅過及格 睡不好成新國病

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（中央社記者曾以寧台北17日電）精神健康基金會今天公布全國精神健康指數調查最新結果，得分為81.67分，僅略高於及格的80分；各項指標中，以心身健康分數最低，且約4成民眾睡眠不佳，儼然已成新國病。

財團法人精神健康基金會自2002年起，每2年一次對全台民眾進行「全國精神健康指數調查」。今年調查由民調公司針對20歲以上成人，於今年10月間隨機抽樣進行電話訪問，共訪問1076人，並在今天公布最新調查結果。

健康指數組召集人楊聰財說明，今年整體得分為81.67分，略高於及格的80分；各面向中，以心身健康79.81分最低，其下8項指標中，以睡得不好、影響日常生活者達40.9%最值得注意，且睡眠不足者的精神健康得分普遍偏低，顯示睡眠障礙已成新國病。

其他面向部分，個人價值為79.99分，也低於及格分；生活掌握為80.24分，且有34.3%表達缺乏歸屬感、感到疏離，值得注意；家庭健康方面為86.66分，為4大面向中唯一亮點，顯示國人家庭支持較穩定。

楊聰財指出，台灣安眠藥用量使用是亞洲第1，每年超過10億顆，但睡眠問題只是冰山一角，冰山底下的身心壓力不解決，單靠藥物恐吃久成癮、吃多失智，因此社會應加強推廣健康睡眠知能，強化民眾自我睡眠衛生，並培養有效睡眠技巧。

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明年將邁入超高齡社會，基金會同步以健康檢查重要性認知、每週平均運動時間、實體聚會社交重要度認知、助人行動、造成別人負擔感、經濟壓力與學習新事物之興趣等面向，調查民眾對邁向高齡的準備。

結果發現社會整體準備尚顯不足，且其中以學習新事物、運動、參與實務社交活動與助人幾項較受忽略。胡海國提醒，這些都可提升精神健康，若能提早準備，都有助面對老年生活。（編輯：李淑華）1131217