精衛法修法將上路 蕭副總統：展促進精神健康決心

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）台灣在精神健康領域不斷努力，今年台灣精神醫學會年會以「精神疾病社區再融合」為核心。副總統蕭美琴透過錄影致詞，提及新版精神衛生法，展現政府聚焦精神健康促進的決心。

新版精神衛生法預定今年12月上路，修法重點之一是減少患者對醫療機構依賴，提升治療效果，促進患者回歸社會。2024年台灣精神醫學會年度大會11月2日、3日舉行，蕭副總統錄影致詞表示，新版精神衛生法歷經15年的大幅度修法，反映了政府的決心及政策上的大力支持。

蕭副總統說，精神醫學的發展對於提升國民生活品質至關重要，強調精神醫學在現代醫療中的重要性。當前社會壓力和精神健康問題日益嚴重，台灣在精神健康領域上不斷努力，肯定台灣精神醫學會在推動及促進精神心理健康方面所做出的貢獻。

台灣精神醫學會近日透過新聞稿說明，這次年會以「精神疾病社區再融合」為主軸，與會演講的英國倫敦國王學院教授索尼克羅夫特（Graham Thornicroft），擔任世界衛生組織心理健康差距行動計劃干預指南制定小組主席，推動社區精神健康及精神疾病去污名化領域上享譽全球。

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精神健康基金會董事長胡海國以「社區精神健康」為專題演講，談到精神健康識能概念，詳述人類精神健康受基因、大腦、生活經驗等影響，也提到未來社區精神醫學的發展應注意重點，及落實精神健康及社會和諧的理想，期待未來社會各界及公部門共同努力，促進人民精神健康。

台灣精神醫學會擁有2166名精神科醫師會員，近年積極在司法精神醫學，精神疾病去污名化等社會倡議，推廣精神病患的長效針劑政策、年輕族群及青壯族群的心理健康支持，從各級醫療院所走到社區，將精神醫學的理念在台灣社區實踐。（編輯：管中維）1131103