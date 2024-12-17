標普全球企業永續評鑑航空業最高分 長榮獲國際肯定

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（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）長榮航空在標普全球企業永續評鑑中獲得全球航空業最高分，2024年道瓊永續指數公布評選結果，長榮航空今年也首次入選「新興市場指數」成分股，永續發展努力獲國際肯定。

長榮航空今天發布新聞稿，總經理孫嘉明表示，在今年的標普全球企業永續評鑑（S&P Global Corporate Sustainability Assessment），長榮航空榮獲全球航空業第1名，並首次入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI） 的「新興市場指數（DJSI Emerging Markets Indices）」成分股，是對公司ESG企業永續治理績效及全體員工努力的肯定。

長榮航空指出，在標普全球企業永續評鑑評鑑中，長榮航空在環境與社會面向題組都獲得第1名，其中「透明度與永續報告、風險管理、供應鏈管理、環境政策與管理系統、能源管理、包裝材、氣候策略、飛航安全、顧客關係、隱私保護」共10項指標，也取得產業最高分，顯示公司在多方面的卓越表現。

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長榮航空說，道瓊永續指數是全球投資機構重要參考指標，也是國際間最具指標性的永續發展指數之一。指數每年會透過企業永續評鑑，評估企業在環境、社會、公司治理3大面向的ESG表現。2024年全球有超過1萬3000家企業參與評鑑，涵蓋62個產業別，長榮航空在61家受評航空公司中脫穎而出，獲得航空業最高的ESG評分。

長榮航空表示，公司的永續發展成果屢獲國內外獎項肯定，近期更榮獲2024年台灣企業永續獎（TCSA）中台灣十大永續典範企業獎、永續報告類－運輸業白金獎及4項單項績效獎，和2024第7屆全球企業永續獎（GCSA）的永續報告書獎銅獎肯定。（編輯：方沛清）1131217