醫院麻疹群聚 陪病家屬等自主健康管理戴口罩

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）疾管署表示，今年首起醫院麻疹群聚事件指標個案一般病房住院期間，可能接觸病患與陪病家屬須自主健康管理18天，出入公共場所應戴口罩，有疑似症狀由衛生單位安排，不自行就醫。

國內今年首起醫院麻疹群聚事件擴大，疾管署今天公布，包括家屬、急診護理人員、清潔員、同班機旅客等，目前共5人確診，掌握相關接觸者共152人，將持續監測至2025年1月5日。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧下午向媒體說明，麻疹傳播力強，在完全沒有疫苗保護情況之下，甚至可能1個人傳染18人以上。當地衛生局已前往醫院實地訪查，提供醫院加強感染管控相關建議，如落實空氣、飛沫傳染標準防護措施，提供未接種、無抗體員工施打疫苗等。

曾淑慧表示，由於這次麻疹醫院群聚指標個案12月2日起，有一段時間是住在一般病房，後續才轉入防護更強、傳播風險較低的隔離病房，一般病房醫護人員必須做好員工健康監測，早晚落實量體溫，與衛生單位持續聯繫，到年厎前停止院內大型活動，希望醫院群聚早日結束。

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曾淑慧說，在一般病房其他病人或陪病家屬同樣都是匡列對象，必須自主健康管理18天，自主健康管理期間應避免接觸一歲以下嬰兒、幼童與孕婦等免疫力較差族群；出入公共場所應佩戴口罩；如出現疑似症狀，必須通知衛生局所，由衛生局所安排協助就醫，不建議自己跑去醫院。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，疾管署提醒，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。（編輯：陳政偉）1131218