台灣無人機註冊數量逾3.8萬架 飛航活動申請近90%空拍

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）交通部民航局最新統計，至11月底，國內無人機註冊數量逾3.8萬架，飛航活動申請，近90%是空拍。

民航局今天舉行無人機座談會，邀集相關部會與各地方政府，交流無人機管理經驗。

民航局發布新聞稿，最新統計至11月底，國內無人機註冊數量逾3.8萬架，具活動申請資格的法人數已超過750家。在飛航活動申請目的中，空拍應用最為普遍，占比近90%，另監測、農噴等應用領域也備受關注，顯示無人機在各行業的應用日益多元，相關產業發展潛力巨大。

民航局7月發布的統計，到6月底，無人機數量為4萬638架。民航局說明現在減少原因，主要是依規定，註冊有效期限是2年，有些人期滿未再辦展延，視同未註冊，依規定禁止活動。

民航局長何淑萍說，新修正的無人機管理機制，是在既有制度上，增加商品檢測、資安與飛安檢測等項目，為了讓業界與使用者能有適應時間，新制採分年分階段實施，民航局目前也積極輔導業者，希望相關部會及地方政府能協助宣導，讓大家對新制有更清楚的認識。

何淑萍說，新制中另一個重要部分是無人機學習操作證及無人機註冊之申請年齡由16歲下修為14歲，讓無人機教育與活動進一步向下紮根與推廣，希望地方政府協助宣導，並特別提醒持有學習操作證的青少年活動時，一定要有專業人員在旁輔導，讓所有國人從初學者開始，就建構「合法的飛，安全的飛」的無人機活動環境。

會中，縣市政府就無人機空域圖資更新頻率、飛航活動禁限航區臨時劃設區域公告發布以及無人機農噴活動申請範本提出問題，希望相關介面能更符合使用者需求。

民航局副局長林俊良與民航局航管組等相關單位正面回應，將從法規、技術、管理及資訊系統等面向，持續提升執法效能，與地方政府攜手合作，共同打造安全、有序的無人機飛行環境。（編輯：李亨山）1131218