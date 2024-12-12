花蓮震後鐵公路不穩 立榮航空12/26起天天飛北花

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）交通部民航局今天表示，花蓮地區因震災、風災影響，鐵公路聯外運輸不穩定，將增加台北與花蓮間空中運能，立榮航空已規劃增班，從26日起每天都有航班。

民航局晚間發布新聞稿，花蓮地區因震災、風災影響，聯外運輸不穩定，交通部及民航局協助花蓮縣政府，向行政院爭取到花東基金挹注北花航線增班獎勵，在鐵公路運輸穩定前，增加台北往返花蓮航線運能。

民航局長何淑萍今天在花蓮縣府舉辦的香港快運首航花蓮儀式中宣布，北花航線30日起增班，為花蓮地區提供更便利空運服務，北花航線將從每週4班增為每天1班。

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民航局表示，已協調立榮航空規劃台北-花蓮航線增班，目前台北-花蓮航線每週飛航四、五、六、日共4班，立榮航空已積極增聘人員，預計30日起增飛每周一、二、三共3班，也就是26日（週四）起，台北-花蓮航線每天都有航班。

民航局指出，行政院已於11月22日同意，北花增班獎勵經費以新台幣3048萬元為上限，其中行政院花東基金補助2743萬2000元，花蓮縣政府自籌304萬8000元，並由花蓮縣政府擔任主辦機關，交通部協助督導業者執行增班，後續每3個月滾動檢討執行情形。（編輯：陳仁華）1131212