颱風康芮航空轉降或重飛比率10% 民航局提5改善

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（中央社記者余曉涵台北20日電）交通部民航局統計，颱風康芮襲台期間，航空公司轉降或重飛比率高達10%，且有航班發生重落地。對此，民航局提出5大改善，包含將側風跟陣風數值列入簽派參考。

颱風康芮襲台期間，因側風太大，導致不少航班轉降重飛，其中星宇航空航班也發生重落地。

交通部長陳世凱今天在立法院交通委員會時接受媒體聯訪表示，颱風康芮襲台期間，確實因為風量很大，讓部分航空公司航班有重落地現象，民航局也馬上啟動調查機制，針對當天所有航空公司的派遣進行調查，目前還沒有結果。

民航局長何淑萍指出，民航局會針對那天所有航班進行調查，會逐一檢視有沒有符合風速規定，所有航班整理出來後，也會逐一檢視相關紀錄跟塔台資訊。

何淑萍表示，除了台灣虎航當天中午過後就停飛，因此調查主要針對長榮航空、星宇航空跟中華航空，之前颱風襲台期間轉降或重飛次數只有個位數，但康芮襲台期間的航班轉降或重飛比率卻高達10%，而重落地事件則只有1件。

何淑萍說，重飛或轉降手段都是正確措施，但這個比率比較高，因此民航局認為航空公司在簽派作業上應該要更為保守，其中重落地如果有違規的部分，將會懲處，公司方面裁罰金額為新台幣60萬元到300萬元，但這部分在調查當中，當天機長跟航班也還在停飛中。

根據交通部的書面報告，民航局13日邀集國籍航空公司檢討颱風天的精進作為，並提出5項改善，包含精進防颱會議的風險決策、動態評估適情況安排轉降或調度航機延後起飛、主動提供滯空機的航情資訊、增訂不良天候的簽派考量以及要求航空公司立即改善。

民航局指出，航空公司的防颱會議應該要持續掌握颱風情報，並按照氣象預報的側風級陣風數值，列入簽派參考，且應該提早安排滯空機轉降或調度航機延後起飛因應。

民航局指出，簽派單位也要主動協助滯空機駕駛員，提供相關資訊，並且航空公司簽派作業要規劃2個目的地備降機場，且其中1個不得在颱風影響範圍，並攜帶足夠油量外，航班目的地機場機坪停止作業及空橋安全作業的風速限制，都應納入考量。

民航局15日也依照民航法要求華航、長榮跟星宇航空落實保守簽派作業。（編輯：李亨山）1131120