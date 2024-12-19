天主教會反對代理孕母 推自然生殖科技助不孕症

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（中央社記者許秩維台北19日電）天主教會台灣地區主教團今天表示，天主教會重視維護生命權及家庭倫理，無法認同「人工生殖法修正草案」和代理孕母，但願和政府合作推動「自然生殖科技」，幫助不孕症夫婦。

衛生福利部著手修正人工生殖法，增訂代理孕母制度引發議論。衛福部國民健康署2日宣布代理孕母脫鉤處理，各界也有不同聲音。

天主教會台灣地區主教團今天發布聲明指出，天主教會普世的婚姻及家庭核心價值，建立在一男一女進入婚姻關係，並透過自然性愛結合而生育孩子所建立的家庭，除了「輸卵管末端卵子植入術」是符合天主教倫理的侵入性醫療助孕技術，其他人工生殖技術皆難符合天主教會訓導。

關於代理孕母議題，天主教會台灣地區主教團提到，歐美許多先進國家對代理孕母議題，幾乎都持反對態度，原因在於牽涉層面太多，評估後發現社會要負擔的社會成本太高，對國家發展容易產生負面影響而作罷。

天主教會台灣地區主教團表示，幾個通過代理孕母合法化的國家，隨後也衍生諸多問題，例如非法移民或問題嬰孩被拋棄等，因此天主教會誠摯呼籲政府，為了台灣能更長治久安地發展未來在世界上的影響力，應追隨歐美先進國家的腳步，讓代理孕母議題就此打住。

而不孕症夫婦對孕育新生命的渴望，天主教會台灣地區主教團指出，天主教會能同理，也心疼許多求子的婦女在使用人工生殖技術過程中，受盡生理上苦痛和心理上壓力與創傷，因此天主教會長年推動「自然生殖科技」，希望幫助婦女減少生理上的折騰，以自然科技孕育下一代。

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天主教會台灣地區主教團指出，這套系統重視女性的身體自主權及身心靈健康的權益，目前在不孕症夫婦的受孕率為近8成，更勝人工生殖科技，也能減少不孕症夫婦的財務負擔；重視維護生命權及家庭倫理的天主教會，無法認同目前的「人工生殖法修正草案」和代理孕母議題，但願意和政府合作推動「自然生殖科技」，幫助不孕症夫婦。

另外，天主教會台灣地區主教團也呼籲，政府應藉由適當的立法，減少繁複的申請領養手續，健全值得信賴且優質的收、出養社會福利機構，積極鼓勵無法治癒的不孕症夫婦或已有自己孩子的優質家庭，能收養失去父母的孩子。（編輯：李淑華）1131219