台中白冷國小迎嬌客 受脅植物蓬萊油菊復育盛開

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）本土極危等級受威脅植物蓬萊油菊首度在原生分布以外區域亮相，林保署台中分署與台中市和平區白冷國小合作，讓校園綠地成為保存受脅植物的方舟，也讓生態教育走入校園。

農業部林業及自然保育署台中分署為復育本土極危等級受威脅植物蓬萊油菊，自轄區中橫地區國有林班地內取得蓬萊油菊種原，經過2年悉心培育，113年與白冷國小合作，首度在原生分布以外區域亮相。

林業保育署台中分署今天發布新聞稿指出，111年請專家於蓬萊油菊原生育地取得種原，於海拔1000公尺的出雲山苗圃進行扦插培育，成功保留種原。歷經2年培育，為了深耕環境教育，讓國小學童能認識並接觸珍貴的原生菊科植物，攜手白冷國小，在校園裡種下蓬萊油菊。

台中分署表示，如今校園開滿白色小花的蓬萊油菊，不僅讓校園多了一道綠意，還成為學生們自然課堂的新夥伴。透過觀察植物的發芽、開花，甚至是蜜蜂的造訪，從而體會到生態系統的互動與平衡。

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林業保育署台中分署說明，蓬萊油菊是台灣特有的原生菊科植物之一，大多生長於中部山區陽光充足的岩屑裸露地、碎石坡及岩石隙縫，喜好海拔約1000至2000公尺的涼爽環境。因棲地破碎化，在「2017台灣維管束植物紅皮書」中評估為極危物種。

林業保育署台中分署表示，蓬萊油菊一年四季都有花朵綻放，尤其秋季更是開得最茂盛時期，增添山裡的綠意與生機，極具景觀綠美化推廣價值。除了此次與白冷國小合作外，未來也將持續培育，並在八仙山國家森林遊樂區等適合地方種植，營造原生植物賞花基地。期待讓到來的遊客們能享受蓬萊油菊帶來的美麗景觀，更能感受到台灣原生植物的獨特魅力。（編輯：謝雅竹）1131219