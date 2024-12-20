合庫彰營分行蟬聯彰化縣地王 每坪70.9萬元

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（中央社記者鄭維真彰化20日電）彰化縣政府民國114年公告土地現值，地王仍由彰化市民族路東側的中華路至合作金庫銀行彰營分行蟬聯，每坪新台幣70.9萬元；全縣公告土地現值整體相較113年上漲2.95%。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，縣府考量整體經濟發展、地方財政、民眾稅賦負擔、稅賦公平等因素，以地價區段間的地價均衡性，以及與實價登錄交易價額差異較大地區，進行檢討調整。

全縣26鄉鎮市共7717個地價區段，經彰化縣地價及標準地價評議委員會審議，全縣公告現值微調2.95%，地價區段有2成凍漲。

114年地王仍由彰化市民族路東側的中華路至合作金庫銀行彰營分行（商業區）蟬聯，公告土地現值為每坪新台幣70.9萬元，相較113年微幅調漲1.23%。

彰化縣最高地價區段位於彰化市開化寺前民族路兩側，區段公告土地現值為每坪54.5萬元；最低地價區段則位於大城鄉海埔新生地，區段公告現值為每坪364元。

縣府地政處指出，公告土地現值是作為土地買賣移轉時，申報土地移轉現值的參考，此次調整對114年地價稅不會產生影響。（編輯：李錫璋）1131220