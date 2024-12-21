澎湖IDS計畫8年有成 C肝根除剩最後一哩路

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（中央社澎湖縣21日電）澎湖縣推動C肝根除計畫，2年來在澎湖13個2、3級離島篩檢3691人，篩檢率達96.6%，確認感染30人完成治療、治療率100%；其中七美離島更能在地治療，邁向消除C肝「最後一哩路」。

澎湖縣政府衛生局與義大醫療澎湖IDS 8年有成暨C肝篩檢成果發表會今天在縣政府舉行，縣長陳光復、義大醫院長杜元坤、健保署高屏業務組長林淑華、衛生局長陳淑娟等人與會。義大醫院家庭暨社區醫學部長劉依亭報告「澎湖IDS 8年有成」成果發表，晚間在澎湖演藝廳還有「愛在澎湖 慈心仁醫」杜元坤感恩音樂會。

陳光復表示，為提升澎湖地區居民健康，與義大醫院攜手「全民健康保險澎湖縣離島地區醫療給付效益提升計畫」（澎湖IDS計畫），自民國106年承接迄今8年，透過AI現智慧醫療與在地醫療合作，深化醫療服務，守護居民健康。

衛生局112年起與義大醫療更攜手在望安、七美、吉貝及鳥嶼衛生所推動「遠距醫療計畫」，為離島居民提供多元專科診療服務，讓離島地區居民享有更完善醫療評估與治療資源，縮短醫療資源差距，實現「零距離」醫療。

杜元坤今天在醫療成果發表會中，以「2個回來」來形容，就昰83年從美國回來、84年健保開辦後，分別在本島和澎湖兩地服務，多年來秉持「真心愛澎湖、愛永不止息」做好醫病關係，讓患者親口說出「院長是澎湖人」最為感心。

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林淑華肯定「2025年根除C肝計畫」，展現公共與專業醫療機構攜手合作力量，未來持續透過高屏醫院總額的風險移撥款支持C肝篩檢與照護，期盼共同邁向消除C型肝炎「最後一哩路」，呼籲符合篩檢條件民眾，儘速接受檢查，及早發現、及早治療。

衛生局陳淑娟局長指出，與義大醫療聯手推動的C型肝炎根除計畫，自七美鄉起步，逐步擴展至澎湖13個2、3級離島。歷時近2年，篩檢3691位符合資格的居民，篩檢率達96.6%，其中7個村里篩檢率更高達100%。陽性追蹤率達93.6%，並對確認感染的30位居民完成治療，治療率達100%。尤其自112年起，七美鄉衛生所提供「C肝在地治療」，讓居民可在家鄉完成治療，大幅減輕舟車勞頓不便。（編輯：孫承武）1131221