身心障礙者提前老化20年 家庭陷「老老」照顧危機

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）據研究顯示，身心障礙者老化速度較一般人提早20年，約45歲開始退化，台灣有超過120萬身心障礙者家庭，年邁主要家庭照護者無力承擔重任，雙重老化危機導致經濟與身心壓力倍增。

心燈啟智教養院長黃晏枝今天透過新聞稿分享身心障礙者家庭雙重老化危機的故事，院內一名50歲大朋友小強（化名），年輕因健康問題須長期照護，如今父親年事已高無力照顧，只能到心燈尋求支持。在心燈陪伴下，小強從起初自認家庭負擔到找回生活意義，重新體會成就感。

根據新北市政府2022年社會局研究報告指出，身心障礙者老化速度快於一般人，平均比常人提早約20年進入老化階段，45歲左右開始出現身體機能退化。這個現象對家庭照護體系帶來沉重負擔，尤其是當主要家庭照護者年齡增長或自身健康狀況不佳，進一步加劇家庭與社會的壓力。

黃晏枝也觀察到類似現象，她說，身心障礙者較一般人更早面臨老化挑戰，尤其當作為主要照護者的父母也步入老年，照護需求大增，尤須社會關懷與支持。這次與企業攜手，志工透過溫暖陪伴與用心互動，這份支持不僅改變了「孩子」的生活，也為慈善使命注入更多信心與力量。

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台灣2025年將步入超高齡社會，長照預算從2016年近新台幣50億元增至超過800億元，老年照護急遽成長。另一間慈善機構怡德養護教養中心選擇透過圓夢計畫，每年為長者實現夢想，怡德社工崔令吟表示，不論重返校園或穿上婚紗等，不僅讓長輩重拾夢想，更彰顯社會關懷與尊重。

亞培今年12月攜手心燈啟智教養院、怡德養護中心、伊甸基金會（樂晴）、旗山日照中心以聖誕行動傳遞溫暖。亞培台灣分公司營養品事業總經理黎亞諾（Arnaud Renard）表示，老年照護及雙重老化問題日益嚴峻，盼以行動回應社會需求，幫助身心障礙者、年長者家庭過得更健康。（編輯：陳政偉）1131223