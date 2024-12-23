台大婦產疑性騷案遭控處理不當 部主任發聲明駁斥

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（中央社記者曾以寧台北23日電）台大醫院遭爆婦產部名醫疑性騷案，鏡週刊今天報導指婦產部主任楊政憲詢問被害人「孤男寡女共處，要怎麼證明」等。楊政憲發表聲明回應，僅私下詢問人證物證，非如鏡週刊寫法。

根據鏡週刊等媒體報導，台大醫院知名不孕症權威C教授被6名住院醫生、研究醫師申訴性騷擾。鏡週刊今天報導再指出，台大醫院調查過程未善盡保護被害人職責，且楊政憲單獨約談受害的住院醫師，詢問性騷內容，造成受害者巨大的心理壓力，更詢問「孤男寡女共處一室，要怎麼證明？」等言語。

楊政憲今天向媒體發布4點文字聲明表示，第1，在獲悉C教授疑似對被害人進行性騷擾後，為保護被害人並協助其保全相關證據，僅私下詢問其是否尚有其他人證或物證可以證明，絕無報導中所述情況。對於記者未直接向本人求證而為平衡報導，誠屬遺憾。

第2，自己於去年8月1日起接任婦產部主任，而C教授遭指控性騷擾時間，均在其擔任婦產部主任期間，當時自己尚未接任部主任，不知C醫師有上述行為，監督行政事項或C醫師行為，也非自己的權責。直至今年4月15日接獲約談通知，要求出席性騷擾防治及申訴處理委員會會議，始得悉此事，究責相關事宜則由委員會全權處理。

第3，依性騷擾防治法規定，因職務或業務知悉或持有被害人身分資訊者，除法律另有規定外，應予保密。行政機關及司法機關公示文書不得揭露足資識別身分資訊。

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楊政憲指出，性騷擾被害人資訊，屬應保密事項，如非參與相關調查者，根本無從知悉；近日卻疑遭有心人士，為達個人特定目的，擅自對外洩漏非內部人員無從得悉而足資識別被害人身分及未經調查證實的不實資訊，疑涉洩密，建請相關單位本於職權依法調查告發，以免被害人遭受2次傷害。

第4，本案已進入調查程序，為維護相關人員之名譽及隱私，請勿再以訛傳訛，靜待相關調查結果，特予澄清，以正視聽。（編輯：陳政偉）1131223