公費無痛大腸鏡篩檢 最快114年第2季試辦上路

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）衛福部國健署研擬新增大腸癌高風險族群公費無痛大腸鏡篩檢，對象為40至49歲且一等親患有大腸癌者，署長吳昭軍表示，將由醫院與衛生局設置綠色通道，最快明年第2季試辦上路。

衛福部自民國114年元旦起擴大癌症篩檢預防保健服務，預估至2030年將服務約1200萬人次。衛生福利部長邱泰源今天出席記者會表示，這將是台灣醫療史重要關鍵，達成2030年癌症標準化死亡率降低1/3願景的第1支箭，後續將積極完善基因檢測精準醫療，及新藥給付跟上國際。

未來癌篩對象與項目包含，肺癌篩檢增列大於等於20包年吸菸史，及有家族史者；乳癌X光攝影，年齡增列40歲至44歲及70歲至74歲；子宮頸癌抹片檢查，年齡增列25歲至29歲可每3年檢查1次；大腸癌篩檢增列45歲至49歲、40歲至44歲具家族史者；新增35歲、45歲、65歲女性當年1次人類乳突病毒（HPV）檢測。

針對新增大腸癌高風險族群公費無痛大腸鏡篩檢試辦計畫，吳昭軍在會後接受媒體聯訪時說明，考量到有一群大腸癌高風險者與遺傳有關，這群人發病較年輕，以40至49歲且一等親患有大腸癌者為篩檢對象，預計明年2月起徵求醫院向衛生局提出相關綠色通道計畫，最快第2季實施。

至於幽門螺旋桿菌（HP）檢測，也就是俗稱的胃癌篩檢加入公費行列，適用對象為50至74歲民眾，比照大腸癌篩檢。吳昭軍表示，今年起已有9個縣市開始試辦，預計明年起試辦縣市增加至17個，最快115年公費胃癌HP篩檢全台灣22個縣市全面實施。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙說，除了正處於癌症風險年齡的戰後嬰兒潮世代，44至59歲的X世代即將進入危險區，每投資1元癌症防治可獲10元回饋，這次癌症篩檢年齡下修，目的在於讓X世代更早發現癌前病變，避免拖延至晚期癌症，不讓千億健保費用，將成為Y世代的負擔。

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國健署癌症防治組長林莉茹表示，本土研究顯示，每2年1次糞便潛血檢查可降低大腸癌死亡率35%；定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔及吸菸習慣男性26%死亡風險；每2年接受1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率；透過子宮頸抹片篩檢，可降低70%子宮頸癌死亡率。

另外，林莉茹進一步說明，國際研究指出胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）與胸部X光相比，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。112年全國子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌與肺癌等5項癌症篩檢達487.2萬人次，共發現約1.1萬名癌症及5.2萬名癌前病變，成功拯救6.3萬餘名生命。（編輯：陳政偉）1131224