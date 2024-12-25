龍崎光節空山祭將登場 融入地方創生推13組作品

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）有「全國最美山林燈節」美譽的台南「龍崎光節：空山祭」，第6屆活動以「焰土新生」為策展主題，28日開展邀請11組藝術家與居民、學校共創13組作品，融入地方創生概念。

台南市政府今天在龍崎區虎形山公園舉辦2025龍崎光節：空山祭「焰土新生」展前宣告記者會，公布策展主題及內容。

台南市長黃偉哲致詞表示，2024是台南400年，各項活動在台南大放異彩，從年初台灣燈會到鹽水月津港燈節、巷弄間的月之美術館、新營波光節、普濟殿燈會、龍崎光節，結合地景與地方文化特色的燈節、燈會，儼然已成為台南品牌，受到全國民眾喜愛。

黃偉哲表示，龍崎光節歷經5年努力，已成為叫好又叫座地方盛事，期待龍崎光節帶來人潮及所形塑印象，能夠與龍崎在地文化及物產做更多結合，帶動偏鄉發展。

台南市文化局資料指出，第6屆空山祭延續去年「龍火燃盡」主題意象，推出「焰土新生」策展主題，強調龍崎光節在5年循環後，於喧鬧中重新思考策展方法，也重新孕育藝術能量並萌發出新芽，攜手在地生命能量，為龍崎再次注入不一樣的藝術氣息。

文化局指出，今年邀請新策展團隊與藝術家深入在地社區，共11組藝術家與社區居民、地方團體、成功大學、台南藝術大學及在地學校共創，創作出13組藝術作品。

文化局指出，這屆活動首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗，並將展覽融入地方創生與社區營造概念，透過藝術擾動地方，使在地人及外來觀光客都能更瞭解並重視龍崎區在地特色。

活動仍採售票形式規劃，憑票免費搭乘活動接駁車往返會場及文衡殿，票種分「平日票」、「假日票」、及限量珍藏票種「無限FUN卡＋狂歡杯」，假日門票每日限額5000張發售。

文化局提醒，虎形山公園因山勢如猛虎雄踞得名，展覽作品散落公園內各處，參觀路線行經連綿樓梯及陡斜步道，遊客前往觀展務必衡量體力，並注意自身安全及身體狀況。（編輯：孫承武）1131225