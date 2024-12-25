布建友善農業交易網 生物農藥暨天敵平台上線

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）為促進友善農業交易活絡，農藥所今天宣布，「生物農藥暨生物天敵防治查詢平台」正式上線，包含59項生物農藥、9種生物天敵、901種使用方法，並可智慧導航農民就近購買。

農業部農業藥物試驗所發布新聞訊息指出，整合智慧查詢功能、結合Google地圖導航的「生物農藥暨生物天敵防治查詢平台」正式推出，農民可快速搜尋找到適合的生物農藥、生物天敵防治蟲害及病害。業者也能透過平台建置販售資訊，加上導航功能，農民可快速找到最近銷售點購買，可望活絡友善農業交易量能。

平台彙整政府歷年來公告的生物農藥資訊，農藥所指出，包括微生物製劑、生化製劑和天然素材，例如蘇力菌、費洛蒙等19種，共登記59項生物農藥產品；農民經由查詢，可掌握每種資材的防治對象、使用方式，從中選擇最適合的資材進行防治。

還可查詢到9種常見的生物天敵，農藥所舉例，像是寄生蜂、瓢蟲、食蟲椿、草蛉等，並可了解捕食性天敵、寄生性天敵跟農民所要防治的有害物之間的關係。

平台彙整多達901種使用方法，涵蓋各類主要農作物的防治需求。農藥所指出，其中「蔬菜類」使用方法最多，計590種、占66%。又根據平台防治害物的分布，有442種、占49%，專門用於防治蟲害；414種、占46%則針對病害。

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平台也設計鼓勵業者參與的機能，農藥所表示，生物農藥及生物天敵業者可透過平台申請帳號，設定產品介紹、上架時間及建置販售地點等資訊。

農藥所表示，綜合平台多重智慧功能，可幫助農民依據需求，跟提供產品的業者端建置交易網絡，迅速、就近選擇最適合的防治資材、使用方式持續友善農法耕作，藉由活絡交易量能，加深環境與農業經濟良性循環。（編輯：張雅淨）1131225