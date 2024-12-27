加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電熊本一廠開始量產 製造日本最先進半導體
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

首波強烈冷氣團到 29日清晨可能出現7度低溫

2024/12/27 11:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北27日電）入冬首波強烈大陸冷氣團今天報到，中央氣象署最新預測，29日清晨受輻射冷卻及冷空氣雙重影響，台南以北有部分區域可能會出現攝氏7到11度低溫。

氣象署預報，強烈大陸冷氣團南下加上南方雲系北移，今天各地屬於較溼冷的天氣型態，清晨低溫16到18度，白天氣溫上升有限，明天漸轉乾冷，西部及東北部低溫11到13度、東南部15度，金門及馬祖11度、澎湖14度。

氣象署預測，29日清晨輻射冷卻及冷空氣雙重影響，部分區域氣溫可能降至10度以下，尤其台南以北、宜蘭、花東縱谷平原須留意出現攝氏7到11度低溫，山區氣溫會更低。

氣象署上午也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：陳政偉）1131227

最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
雙北等7縣市低溫特報 晚起至28日恐探10度以下
113
更多編輯台推薦新聞：