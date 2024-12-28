冷氣團來襲北部白天僅13度 入夜後最冷苗栗以北探10度以下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北28日電）入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署觀測，今天清晨平地最低溫是新北市石碇區攝氏9.6度，氣象署說，入夜後是這波冷氣團最冷的時候，苗栗以北7縣市可能有局部10度以下低溫。

根據氣象署觀測，到清晨6時，平地最低氣溫為新北石碇區9.6度，中部最低溫是台中后里區11.4度、南部為台南白河區14度、東部為宜蘭頭城鎮12.7度。

氣象署說，強烈大陸冷氣團影響，今天各地天氣寒冷，清晨中部以北及東北部氣溫多半約13、14度，南部及花東15到17度。

氣象署預報，白天北台灣持續寒冷，高溫只有13、14度，其他地區可回升至17到21度，入夜後是這波冷氣團最冷的時候，配合輻射冷卻作用，台南以北及宜蘭將出現10到11度的低溫，其中苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫的機率，高屏及花東也只有12、13度。

氣象署也持續發布低溫特報黃色燈號（寒冷），區域包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣。

離島部分，氣象署預測整天氣溫為澎湖14到16度，金門11到15度，馬祖10到11度。

氣象署說，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海、金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，近海浪高約3到4公尺。

氣象署提醒，近期高山道路可能有積冰、結霜造成溼滑，活動應注意安全。

氣象署預測，明天清晨仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地寒冷，局部區域氣溫仍可能低於10度，明天白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，中南部日夜溫差較大。（編輯：謝雅竹）1131228