愈晚愈冷 入夜至29日晨18縣市低溫可能10度以下
2024/12/28 12:02
（中央社記者汪淑芬台北28日電）入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署今天上午發布18縣市低溫特報燈號，並預測愈晚愈冷，今天到明晨局部地區可能出現攝氏10度以下低溫。
氣象署說，今天到明天清晨，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。
氣象署發布低溫特報橙色燈號（非常寒冷）區域為新北市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；低溫特報黃色燈號（寒冷）區域，包括基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。
氣象署預測，愈晚愈冷，入夜後到明天清晨，是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，明天白天冷氣團將逐漸減弱。（編輯：陳政偉）1131228
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