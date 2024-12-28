加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／陸委會反制懲獨22條 邱垂正：禁陸涉台系統「一把手」來台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

愈晚愈冷 入夜至29日晨18縣市低溫可能10度以下

2024/12/28 12:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北28日電）入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象署今天上午發布18縣市低溫特報燈號，並預測愈晚愈冷，今天到明晨局部地區可能出現攝氏10度以下低溫。

氣象署說，今天到明天清晨，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。

氣象署發布低溫特報橙色燈號（非常寒冷）區域為新北市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；低溫特報黃色燈號（寒冷）區域，包括基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署預測，愈晚愈冷，入夜後到明天清晨，是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，明天白天冷氣團將逐漸減弱。（編輯：陳政偉）1131228

最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
冷氣團來襲北部白天僅13度 入夜後最冷苗栗以北探10度以下
113
更多編輯台推薦新聞：