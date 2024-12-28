澎湖千人大行軍寒風中挺進 跨海大橋上現人龍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣28日電）澎湖縣政府今年壓軸「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，一早在澎湖跨海大橋登場，來自全台各地近1500位民眾在冷氣團吹襲下逆風前行，實地感受到一場寒風刺骨的野戰生活體驗。

「20204澎湖大行軍」今天由澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、國民黨議員許國政、無黨籍魏睿宏、縣府旅遊處長陳美齡與大小民眾近1500人一起參與。澎湖防衛指揮部由政戰副主任林俊鵬率步兵營、第一支援指揮部等近百名官兵一起在寒風中挺進，整座澎湖跨海大橋上有如一條人龍，場面壯觀。

陳光復表示，澎湖大行軍活動昨天原本還在擔心冷氣團來襲，所幸今天陽光露臉，但風勢真透，展現澎湖人戰風戰湧與天博鬥的精神。

行軍步行路線由澎湖跨海大橋白沙端至西嶼端，抵達漁翁島遊客中心，隨後搭接駁車前往東昌營區進行沙包式手榴彈投擲、射擊遊戲與九宮格拼圖、迷彩妝體驗等系列趣味軍事體驗活動。

縣府文化局和澎湖國家風景區管理處配合活動，開放戰地史蹟西嶼彈藥本庫、西堡壘等參訪，以及東堡壘雙子星砲導覽，讓民眾重溫當年軍旅生涯。（編輯：孫承武）1131228

澎湖縣政府今年壓軸「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，28日在澎湖跨海大橋登場，許多小朋友穿上迷彩服進行趣味軍事體驗。中央社 113年12月28日

「澎湖大行軍．逆風向前行」活動28日在澎湖跨海大橋登場，澎湖防衛指部由政戰副主任林俊鵬率步兵營、第一支援指揮部等近百名官兵全副武裝參與。澎湖縣長陳光復（中，黃背心）與官兵合影。中央社 113年12月28日

「澎湖大行軍．逆風向前行」活動28日在澎湖跨海大橋登場，近1500名參與民眾在冷氣團的吹襲下逆風前行，整座澎湖跨海大橋上有如一條人龍，場面壯觀。中央社 113年12月28日