澎湖千人大行軍寒風中挺進 跨海大橋上現人龍
2024/12/28 13:58（12/28 14:11 更新）
（中央社澎湖縣28日電）澎湖縣政府今年壓軸「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，一早在澎湖跨海大橋登場，來自全台各地近1500位民眾在冷氣團吹襲下逆風前行，實地感受到一場寒風刺骨的野戰生活體驗。
「20204澎湖大行軍」今天由澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、國民黨議員許國政、無黨籍魏睿宏、縣府旅遊處長陳美齡與大小民眾近1500人一起參與。澎湖防衛指揮部由政戰副主任林俊鵬率步兵營、第一支援指揮部等近百名官兵一起在寒風中挺進，整座澎湖跨海大橋上有如一條人龍，場面壯觀。
陳光復表示，澎湖大行軍活動昨天原本還在擔心冷氣團來襲，所幸今天陽光露臉，但風勢真透，展現澎湖人戰風戰湧與天博鬥的精神。
行軍步行路線由澎湖跨海大橋白沙端至西嶼端，抵達漁翁島遊客中心，隨後搭接駁車前往東昌營區進行沙包式手榴彈投擲、射擊遊戲與九宮格拼圖、迷彩妝體驗等系列趣味軍事體驗活動。
縣府文化局和澎湖國家風景區管理處配合活動，開放戰地史蹟西嶼彈藥本庫、西堡壘等參訪，以及東堡壘雙子星砲導覽，讓民眾重溫當年軍旅生涯。（編輯：孫承武）1131228
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