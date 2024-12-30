高鐵南延採高雄案 交通部：無政治考量

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（中央社記者余曉涵台北30日電）高鐵南延拍板將採高雄案，交通部鐵道局今天表示，是按照專業評估結果，並無政治考量。

行政院長卓榮泰日前宣布，高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」。政院指出，此方案相比左營站方案班次較多、容量較大，且高雄站已預留施工空間，加上高雄站本身是共構車體，周遭需要拆除的房子比較少，可達到最高利益，均衡南北高雄發展。

由於外界傳出拍板高雄案有政治考量，鐵道局強調，選擇高雄方案完全依照專業評估結果並無政治考量。

鐵道局發布新聞稿表示，經洽日本原廠（MHI，日商三菱重工業株式會社）評估、國內外專家學者檢視，高雄方案為系統永續營運的較佳方案，也可配合行政院推動「大南方新矽谷」計畫，有利高雄、屏東、嘉義、台南長遠發展布局，以高雄方案進行後續綜合規劃及環境影響評估。

鐵道局指出，高鐵延伸屏東原可行性研究核定的左營後勁溪路廊方案，在111年環評階段遭排除，鐵道局以高屏2快路廊為替代方案進行技術評估，為求慎重，並洽日本原廠評估軌道布置與系統可行性，確認此方案軌道配置尚無法符合高鐵設計規範，須付出極大工程代價處理。

鐵道局指出，以「左營方案（高屏2快路廊）」與「高雄方案（臺鐵路廊）」兩案，今年7月拜會地方政府及轄區立委，11月起參與2場專家學者技術參訪及座談會（軌道學會、中山大學）聽取專業意見，11月中至12月上旬陸續辦理5場地方說明會聽取民眾意見。

鐵道局指出，原本的左營方案與高屏2快共用路廊案，列車從左營站出來時，要立即往東右轉進入左營基地，衍生許多議題，縱然能以極大工程代價獲得解決，仍恐犧牲長遠營運效率。

鐵道局說，高鐵左營站第1月台旁有2條進出機廠的專用軌道，若新軌道往高屏第二東西向快速公路方向前進，就必須跨越進出機廠的專用軌道，在極短距離要建置4組道岔，也不符合高鐵設計規範。

鐵道局指出，道岔有故障風險，過去就曾發生過，連續4組道岔中，一旦有1組故障，車輛將無法轉換方向，嚴重影響左營機廠功能，形成系統重大影響及營運弱點；左營站內僅可使用第1月台第1股道，大幅限制屏東線運轉彈性，並限制路線繼續延伸容量及可行性，同時左營站往屏東列車到站須原車倒退開行，乘客感受不佳。

高雄方案方面，鐵道局表示，在技術上可行，高雄方案沒有岔出點、分線過軌運轉、占用西部高鐵營運主正線等運轉問題，就系統永續營運而言為較佳方案。

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鐵道局說，高雄方案可帶動南高雄發展，支持高雄方案聲量高，高雄市政府也請交通部合作推動高雄車站周邊大都更計畫，高鐵進入高雄並增設高雄站，可讓市中心前往台灣各主要都市更為便捷，帶來商務人流，結合市中心都市更新，成為南高雄都市翻轉契機。

鐵道局並表示，高雄方案經評估可大量採用潛盾工法施作，不影響地面交通，可減少拆遷，未來施工時，左營至鳳山綠園道不受影響的範圍可達到全長87%、面積95%，與市民對高雄鐵路地下化全面開挖的既有印象完全不同。（編輯：管中維）1131230