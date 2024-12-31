公共運輸周邊餐飲稽查 四海遊龍、春水堂違規上榜

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）食藥署今天公布公共運輸場站周邊餐飲業最新稽查結果，四海遊龍、春水堂各有分店遭查獲貯放逾期食品原料、細麵檢出防腐劑超標，分別裁處店家或製造商新台幣6萬、3萬元。

為提升公共運輸場站周邊及內部餐飲的衛生安全，衛生福利部食品藥物管理署在今年9月至10月期間，聯合各地方政府衛生局稽查公共運輸場站周邊及內部餐飲業者，今天公布結果。

食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，這次抽驗273件成品及食材，3件麵製品及豆製品分別檢出防腐劑及殺菌劑不合格，1件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者及產品均由轄管衛生局依食品安全衛生管理法處辦，總計裁處19萬元。

其中，四海遊龍（四海遊龍食品股份有限公司）新竹民族門市被查獲貯存逾有效日期蒜味油膏桶，效期為2024年9月6日及2024年9月8日，新竹市衛生局依違反食安法第15條裁處6萬元。

春水堂（撩雲有限公司）台南遠百店的「細麵」則是檢出防腐劑-苯甲酸0.19g/kg（標準為不得檢出），依違反食安法第18條第1項規定裁處製造商福昇食品3萬元罰鍰。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定；衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。（編輯：管中維）1131231