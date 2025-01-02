作品象徵花蓮震後重生力量 華梵6旬研究生獲獎

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（中央社記者許秩維台北2日電）年逾60歲的華梵大學碩專班研究生林錦芳，以作品「異次元無極限」象徵花蓮歷經震災後渴望重生的力量，表現出藝術的時代性與生命力，獲2024洄瀾美展東方媒材組金獎。

華梵大學今天發布新聞稿指出，從中國河南嫁來台灣已27年的林錦芳，年輕時曾短暫就讀美藝系，來台後為了生計從事財經工作，但無法放棄內心藝術的靈魂，閒暇之餘仍四處拜師學藝，去年在朋友鼓勵下，高齡報考研究所，盼接受正規學院派教育，入學華梵時已年逾60歲。

林錦芳表示，她在華梵自由學風下，修了許多大學部的課，被年輕同學散發出的新當代藝術元素激發，加上老師傳授扎實的藝術理論基礎，讓她從傳統繪畫到現代藝術進行系統性學習，並思考當代藝術的時代性與多元性，融合自我的表達方式，漸漸建立起自己獨特的創作風格。

林錦芳此次以大型創作「異次元無極限」，參加花蓮縣文化局主辦的2024洄瀾美展，創作理念希望將「幸運之神」鳳凰使者的形象置於時空穿越的框架中，獲得永恆的定位和祈求，作品獲得東方媒材組金獎。

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林錦芳提到，鳳凰每500年便會浴火重生一次，把承載人類世界的負面情緒與仇恨，投身於熊熊烈火中自我焚化，換取人間的和諧與幸福，展現出無數次的生命超越與重生，正好吻合花蓮人民經歷一次又一次地震後的振作重建，對生命升起渴望的力量與平安度過之後的美好。

「台灣的好山好水讓我變年輕了！」林錦芳感謝台灣帶給她用藝術創作回饋社會的機會，每次上山讀書時，更被華梵大學創辦人曉雲法師完成開山闢土的教育大業所感動，這也證明只要堅持努力，再多的不可能都可以做得好。（編輯：管中維）1140102